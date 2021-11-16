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В Казани продолжается рост числа отравившихся метанолом

В Казани продолжается рост числа отравившихся метанолом

Число отравившихся метанолом в Казани увеличилось до 13 человек, сообщила главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина.

"На данный момент 13 человек поступили, трое из них в тяжелом состоянии. 10 пациентов находятся в отделении в средней степени тяжести. У всех подозрение на отравление метанолом", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

Насибуллина отметила, что у всех госпитализированных в крови медики нашли метиловый спирт, но в разных концентрациях. По ее словам, некачественный алкоголь молодые люди употребляли на дне рождении друга 15 ноября вечером, всего на празднике было 19 человек.

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