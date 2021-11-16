Вусал Гасымлы: "Зангезурский коридор свяжет Турцию с Россией через Азербайджан"

В эти дни в Баку проходит 25-й Международный бизнес-форум, в котором принимают участие представители международных организаций, инвесторы, предприниматели и бизнес-ассоциации из трех десятков стран мира. Форум призван познакомить иностранных инвесторов с инвестиционным климатом Азербайджана, укрепить связи в области инвестиций и бизнеса. О перспективах развития международных деловых контактов "Вестнику Кавказа" рассказал исполнительный директор Центра анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана, д.э.н, профессор Вусал Гасымлы.

- Какой отдачи вы ожидаете от форума в плане привлечения в Азербайджан иностранных инвестиций?

- Международный бизнес-форум, будучи влиятельной площадкой для развития экономических отношений между странами, проводится в Азербайджане впервые. 25-й форум, проходящий под девизом "Азербайджан: жемчужина Азии", создает широкие возможности для продвижения благоприятного инвестиционного климата в нашей стране, укрепления делового сотрудничества, новых инициатив и проектов.

- Насколько сейчас Азербайджан привлекателен для международных инвесторов?

- В первую очередь следует отметить, что рост показателей ненефтяного промышленного сектора стабильно превышает средний мировой показатель. В конце этого года мы ожидаем его повышения на 20%, что означает устойчивый рост доли ненефтяной промышленности в ВВП. Для Азербайджана очень важен анализ тенденций, существующих в цепочке добавленной стоимости. Чтобы получить желаемые позиции, необходимо провести сегментацию рынка, проанализировать цепочки создания стоимости, определить уровень спроса на рынке и выявить спрос на азербайджанские товары. Центр анализа экономических реформ и коммуникаций Азербайджана продолжает исследования, чтобы обеспечить успешное вхождение страны в региональные и дальнейшие глобальные цепочки. Как подтвердила мировая практика, присоединения к сетям недостаточно, необходимо также проводить работы в сфере услуг, маркетинга и освоения новых технологий.

Правительство Азербайджана реализовало меры по улучшению деловой и инвестиционной среды в стране (упрощение процесса получения лицензий и разрешений), а также продлило мораторий на проверки предпринимательской деятельности до 2021 года с целью привлечения инвестиций, создания промышленных парков, поддержания внутреннего производства и защиты внутреннего рынка, поддержки экспорта ненефтяных продуктов, применения прогрессивных механизмов для импортных и экспортных операций (зеленый коридор, электронное декларирование и т. д.) и предоставления субсидий для некоторых сельскохозяйственных продуктов. По данным Центробанка, общий объем инвестиций, привлеченных в Азербайджан в форме прямых инвестиций из-за рубежа в 2020 году, составил 4,5 миллиарда долларов (это рост на 5,9%). За годы независимости в экономику Азербайджана было вложено около 300 миллиарда долларов.

- Каковы, на ваш взгляд, перспективы привлечения инвестиций в экономику Карабахского региона?

- Привлечение государственных и негосударственных инвестиций в восстановление Карабаха закладывает основу для устойчивого экономического роста. В 2021 году государственные инвестиции в Карабах в размере 1,3 миллиарда долларов повысят потенциальный ненефтяной валовой внутренний продукт. Результаты будут очевидны: новые основные фонды - дороги, электричество, газ и другие объекты инфраструктуры - будут способствовать развитию экономики, а также потенциальному росту.

Государственные инвестиции в Карабах станут катализатором, который создаст основу для негосударственных инвестиций. Уже идет поток инвестиций из Турции, Италии, Великобритании, Пакистана, Узбекистана и Израиля в восстановление Карабаха. Этот азербайджанский регион обладает выдающимся потенциалом развития горнодобывающей промышленности, металлургии, пищевой и трикотажной промышленности, туристического сектора, сельского хозяйства и зеленой энергетики.

Здесь следует особо выделить экономическую роль Зангезурского коридора в доступе стран Центральной Азии к новым рынкам. Потенциал транспортировки грузов из Китая - одного из локомотивов мировой экономики - через Среднюю Азию, а также формирование альтернативного транспортного коридора морскому транспортному маршруту, делают Азербайджан и Зангезурский коридор - важной транспортной артерией.

Еще один важный момент в отношении Зангезурского коридора - новые перспективы интеграции в Европу, которые создают страны-участницы Ашхабадского соглашения, которое было подписано Туркменистаном, Узбекистаном, Казахстаном, Ираном, Оманом, Индией и Пакистаном для развития транспортных связей в Евразийском регионе и обеспечения сотрудничества с другими транспортными коридорами. Международные грузовые перевозки через эти страны на евразийские рынки через Зангезурский коридор могут сыграть особую роль в повышении экономического потенциала Карабахского региона.

- В каких сферах сейчас Азербайджан намерен развивать сотрудничество с Россией?

- Азербайджан заинтересован в расширении торговых и инвестиционных отношений с Россией. Велика роль Азербайджано-российского и Российско-азербайджанского деловых советов в стимулировании бизнес-инициатив, развитии сотрудничества между деловыми кругами и установлении новых партнерских отношений. По данным Государственного комитета статистики Азербайджана, на долю торговли с Россией в 2020 году пришлось 6,89 процента от общего внешнеторгового оборота Азербайджана. В отчетном периоде объем экспорта азербайджанской продукции в Россию составил 91,525 миллиона долларов (рост на 3,14 процента). В целом 2,82 процента азербайджанского экспорта пришлось на поставки в Россию.

Россия импортирует из Азербайджана в основном продукты питания и сельскохозяйственное сырье, минеральные продукты и текстиль. Российский экспорт в Азербайджан - продукты питания и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, древесина и целлюлозно-бумажные продукты, а также химические продукты и каучук. Пограничный мост через реку Самур (юго-восточная часть Азербайджана), который был открыт в декабре 2019 года, также способствует торговле между Азербайджаном и Россией.

Азербайджан является основным экономическим партнером России среди стран Южного Кавказа, а Россия остается одним из основных внешнеторговых партнеров Азербайджана. Межрегиональное сотрудничество играет важную роль в развитии российско-азербайджанских торгово-экономических отношений и увеличении товарооборота. Помимо прочего, Россия занимает первое место по экспорту ненефтяных продуктов из Азербайджана.

Лидер российского грузового машиностроения "Камаз" планирует строительство сервисного центра в Карабахском регионе Азербайджана. Для повышения эффективности использования ресурсов, создания добавленной стоимости при производстве конечного продукта, обеспечения безопасности пищевых продуктов и стимулирования взаимных инвестиций активно используются инновации. Инновации положительно влияют на социально-экономические и экологические аспекты малых и средних хозяйств в аграрном секторе, и ожидается, что эта тенденция сохранится. Международный транспортный коридор Север-Юг будет играть важную роль в развитии сотрудничества наших стран, что увеличит товарооборот за счет осуществления экспортно-импортных операций на этом маршруте, а также расширит экономические и торговые связи в регионе. Азербайджан сосредоточил внимание на проектах в Зангезурском коридоре, который будет включать автомагистрали и железные дороги. Зангезурский коридор также свяжет Турцию с Россией через Азербайджан и будет иметь решающее значение для возрождения региональной экономики и китайского проекта "Один пояс - один путь".

Следует также отметить, что Азербайджан и Россия развивают культурные и гуманитарные связи, а также образовательные программы, что вносит существенный вклад в развитие двусторонних отношений в долгосрочной перспективе.