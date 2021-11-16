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В Германии раскритиковали приостановку сертификации оператора "Северного потока-2"

В Германии раскритиковали приостановку сертификации оператора &quot;Северного потока-2&quot;

Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) ненужной приостановкой сертификации оператора "Северного потока-2" способствует повышению цен на газ, заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.

 "Вместо того чтобы быстро сертифицировать оператора срочно необходимого для газоснабжения трубопровода, сетевое агентство без нужды замедляет своей правовой трактовкой проект", - сказал  он, отвечая на вопросы журналистов.

Также он отметил, что "либерализация газового рынка Европы все больше превращается в глупую выходку", в то время как энергетический сектор имеет центральное значение для инфраструктуры, передает ТАСС.

Эрнст подчеркнул, что идеологические препятствия и политические домыслы не должны нести угрозы снабжению.

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