Федеральное сетевое агентство ФРГ (регулятор) ненужной приостановкой сертификации оператора "Северного потока-2" способствует повышению цен на газ, заявил депутат Бундестага Клаус Эрнст, возглавлявший в парламенте ФРГ прошлого созыва комитет по экономике и энергетике.

"Вместо того чтобы быстро сертифицировать оператора срочно необходимого для газоснабжения трубопровода, сетевое агентство без нужды замедляет своей правовой трактовкой проект", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов.

Также он отметил, что "либерализация газового рынка Европы все больше превращается в глупую выходку", в то время как энергетический сектор имеет центральное значение для инфраструктуры, передает ТАСС.

Эрнст подчеркнул, что идеологические препятствия и политические домыслы не должны нести угрозы снабжению.