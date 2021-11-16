МИД Азербайджана: Армения совершает целенаправленные провокации

Пресс-служба МИД Азербайджана сообщает о том, что в последние дни Армения совершает целенаправленные провокации.

"Это очередная военная авантюра руководства Армении", - подчеркивает МИД Азербайджана.

"Незаконный визит бывшего министра обороны Армении на территорию Азербайджана, находящуюся под контролем российских миротворцев, и проведение там совещаний военного назначения, концентрация около 60 военнослужащих ВС Армении на дороге, ведущей к позициям азербайджанской армии в Лачинском районе, а также интенсивный обстрел армянскими военными позиций ВС Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах показывают, что армянская сторона целенаправленно нагнетает ситуацию", - говорится в заявлении азербайджанского внешнеполитического ведомства.