В Ставрополе спящий водитель совершил ДТП

Нетрезвого водителя, устроившего автоаварию в Ставрополе, привлекут к ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

На прошлой неделе жители краевого центра рассказали госавтоинспекторам, что владелец автомобиля ВАЗ врезался в их машину.

Когда к месту происшествия прибыла полиция, мужчина спал так крепко, что разбудить его удалось лишь после нескольких попыток. Виновником оказался 32-летний житель Александровского округа.

Отмечается, что мужчину могут лишить прав на управление автомобилем на два года.