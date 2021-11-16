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В Ставрополе спящий водитель совершил ДТП

В Ставрополе спящий водитель совершил ДТП

Нетрезвого водителя, устроившего автоаварию в Ставрополе, привлекут к ответственности, сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

На прошлой неделе жители краевого центра рассказали госавтоинспекторам, что владелец автомобиля ВАЗ врезался в их машину.

Когда к месту происшествия прибыла полиция, мужчина спал так крепко, что разбудить его удалось лишь после нескольких попыток. Виновником оказался 32-летний житель Александровского округа.

Отмечается, что мужчину могут лишить прав на управление автомобилем на два года.

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