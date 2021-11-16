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Армения, совершив диверсии, привела в боевую готовность добровольцев в Сюнике

Армения, совершив диверсии, привела в боевую готовность добровольцев в Сюнике

Добровольческие отряды, действующие в Сюникской области, приведены в полную боевую готовность, об этом рассказал ее губернатор Меликсет Погосян.

"Мы поставили перед ними задачу, и они ждут приказа", - цитирует его Sputnik Армения.

Напомним, ранее ВС Армении начали крупномасштабные провокации на государственной границе с Азербайджаном, однако в результате ответной операции азербайджанских военных в панике оставили позиции, среди армянских военнослужащих есть погибшие и раненые. Минобороны Азербайджана, в свою очередь, сообщило о двух раненых в результате армянской диверсии, угрозы их жизням нет.

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