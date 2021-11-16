В Казахстане определятся с возрастом молодежи

Возрастные рамки молодежи в Казахстане должны быть определены однозначно, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

В Казахстане в ряде соцпрограмм молодежью называют граждан до 29 лет, такой же возраст используется в национальной статистике. При этом отбор в Президентский молодежный кадровый резерв позволяет участвовать гражданам до 35 лет, конкурс на грантовое финансирование молодых ученых также принимает заявки от молодежи 35 лет.

По мнению Токаева, вопрос разработки единой шкалы, определяющей возрастные рамки молодежи является актуальным. Он отметил, что во многих странах молодежью считаются люди до 35 лет. Верхняя возрастная планка сдвигается из-за более длительного образования, увеличения среднего возраста вступления в брак, увеличения продолжительности жизни.

"Наша страна – не исключение. При этом у нас нет единого подхода по этому вопросу", - подчеркнул президент на заседании Национального совета общественного доверия.

Токаев уверен, Казахстану "необходимо всесторонне изучить международный опыт, соотнести этот опыт с нашими реалиями и принять соответствующие решения".