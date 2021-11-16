Ереван признал потери из-за собственной диверсии на границе с Азербайджаном

В результате эскалации ситуации на госгранице, вызванной широкомасштабными провокациями, совершенными ВС Армении против Азербайджана, в ВС Армении есть потери. Такое заявление опубликовано на сайте Минобороны РА.

В нем говорится, что среди армянских военных есть погибшие и раненые, их количество уточняется.

Кроме того, ведомство сообщило об утрате двух позиций.

Напомним, ранее армянские СМИ написали, что в результате ответной операции ВС АР было уничтожено 10 военнослужащих ВС Армении, ранены шесть, еще шестеро были задержаны. Армянская сторона также лишилась двух боевых позиций.