В Москве вручили премию за сохранение языка горских евреев

15 ноября в Москве в гостинице "Украина" состоялось награждение премией имени Сергея Вайнштейна - одно из важнейших событий в жизни горско-еврейской общины. Премия учреждена фондом "СТМЭГИ" и посвящена памяти историка и культурного антрополога, специалиста в области иудаизма и этнографии народов Кавказа Сергея Ивановича Вайнштейна. Премия присуждается с 2015 года и каждый год связана с одной из важных сторон жизни горско-еврейской общины. В этом году премию вручали людям, которые внесли значительный вклад в сохранение редкого языка джуури – национального языка горских евреев.