В Тбилиси оппозиция организовала автопробег в поддержку Саакашвили

Несколько автоколонн проезжают по улицам Тбилиси в рамках протеста в поддержку бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Десятки автомобилей, украшенные флагами и лозунгами "Свободу Саакашвили" одновременно выехали с Кахетинского шоссе, здания Центризбиркома Грузии и площади Республики, сообщает Sputnik Грузия.

В настоящее время колонны продолжают движение по разным районам столицы. Полицейские обеспечивают безопасность движения, сопровождая участников акции.

Отмечается, что на улице Агмашенебели молодой человек попытался сорвать флаг с машины и перекрыть дорогу колонне. В данный момент инцидент исчерпан.