"Азимут" свяжет Ростов и Дальний Восток

В будущем году авиакомпания "Азимут" откроет рейсы из Ростова-на-Дону в города на Дальнем Востоке.

Соглашение о развитии пассажирских авиаперевозок подписали во вторник замгубернатора Ростовской области - министр транспорта Владимир Окунев и гендиректор "Азимута" Павел Екжанов. Документ подписан 16 ноября в ходе Международного форума и выставки "Транспорт России-2021".

"В планах авиаперевозчика - запустить до 2024 года как минимум 4 новых маршрута из аэропорта "Платов" (Ростов-на-Дону) в города Дальнего Востока и до 2026 года направить 3 млрд рублей на закупку новых воздушных судов SSJ100 и Airbus A220", - сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития Ростовской области.

Ожидается увеличение турпотока между регионами юга России и Дальнего Востока.