Как Армения устроила бои в Кельбаджаре

Заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана полковник-лейтенант Анар Эйвазов подробно рассказал о широкомасштабных провокациях, совершенными ВС Армении против Азербайджана на госгранице.

По его словам, провокации, совершаемые в последнее время армянскими военнослужащими на Лачинском и Кельбаджарском направлениях, еще больше активизировались и приобрели широкомасштабный характер.

Эйвазов уточнил, что Армения сосредоточила на данных направлениях боевую технику и внезапно начала военные действия, подвергнув интенсивному обстрелу позиции ВС АР.

Представитель МО АР подчеркнул, что азербайджанская армия осуществила адекватные меры, уничтожив противотанковую установку и миномет противника.

"Армянские военные подразделения, стянувшие к пограничным боевым позициям, расположенным в Басаркечарском районе и Гаракильсе, дополнительную живую силу, военную и специальную технику, атаковали боевые посты азербайджанской армии в Кельбаджарском и Лачинском районах", - сказал он.

Эйвазов указал, что в результате интенсивного обстрела позиций армии Азербайджана из стрелкового оружия и гранатометов различного калибра был нанесен урон азербайджанским боевым постам, получили ранения двое военнослужащих ВС АР, они получили необходимую медпомощь, их жизни ничего не угрожает.

"С целью предотвращения боевой активности ВС Армении соединениями и силами ВС Азербайджана, расположенными на Кельбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена неотложная операция. Сначала движение противника было ограничено, нанесен урон его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военные были задержаны и разоружены, большое количество оружия различного калибра и боеприпасов захвачено в качестве трофеев", - поведал представитель Минобороны АР.

Таким образом, пояснил он, наступление подразделений ВС Армении, которые намеревались за короткий срок достичь преимущества путем широкомасштабной провокации, обернулось полным крахом в оперативно-тактическом плане, а очередная попытка военно-политического руководства Армении устроить провокацию - закончилась неудачей.

Анар Эйвазов заявил, что в результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были задержаны и разоружены, кроме того, было изъято значительное количество разнокалиберного оружия и боеприпасов.

Заместитель начальника пресс-службы Министерства обороны Азербайджана добавил, что в данный момент напряженность на границе сохраняется, но оперативная обстановка находится под контролем азербайджанской армии.