Российские военные "ювелирно" уничтожили советский спутник

На орбите был поражен советский спутник "Целина-Д", подтвердили в Министерстве обороны РФ.

"15 ноября сего года Минобороны России успешно проведено испытание, в результате которого поражен недействующий российский космический аппарат "Целина-Д", находившийся на орбите с 1982 года", - сообщает оборонное ведомство.

Обломки сбитого спутник не представляют опасности для орбитальных станций и космической деятельности.

"Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она ювелирно поразила старый спутник", - добавил министр обороны РФ Сергей Шойгу.