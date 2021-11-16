Турцию ждет массовое закрытие отелей

Большая часть отелей в Турции закроется в ближайшее время, консервации подлежат около 90% четырех- и пятизвездочных гостиниц в Анталье. Об этом сообщил Ассоциации инвесторов в туризм TİSOYAB Хусейн Айдоган.

Он напомнил, что закрытие отелей связано с окончанием туристического сезона на курортах Турции. До весны будут открыты только те гостиницы, которые принимают туристов круглый год.

"Сезон в нашем регионе начался 23 июня с приездом российских туристов. В этом году их было больше всех. На втором месте по числу гостей оказались эмигранты, проживающие в европейских странах, а также граждане арабских государств. Затем — поляки, немцы и британцы", — приводит его слова "Турпром".

По словам президента ассоциации, около 80% из 114 тыс сотрудников туриндустрии и сферы услуг останутся без работы ввиду завершения курортного сезона. Айдонан заявил, что для решения данной проблемы необходимо предлагать программы для "низкого" сезона и стремиться к постоянной работе.