Пособие по безработице в России увеличили до 12 792 рублей

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размера пособия по безработице в 2022 году.

"Установить на 2022 год для граждан, признанных в установленном порядке безработными... минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей, максимальную величину пособия по безработице в размере 12792 рублей - в первые три месяца периода выплаты пособия по безработице", - говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации во вторник.