Армия Азербайджана обратила в бегство войска Армении

Армянская сторона в панике покидает свои позиции, такое сообщение распространило министерство обороны Азербайджана.

В нем говорится, что азербайджанские военнослужащие отразили контратаку подразделений ВС РА, так что вся боевая активность Армении вдоль госграницы отслеживается азербайджанскими подразделениями.

В министерстве отметили, что армянские военнослужащие, будучи в страхе и смятении, покидают позиции, личный состав находится в панике, живая сила и военная техника ВС Армении, сосредоточенные вдоль госграницы, находятся под прицелом ВС АР, армянская боевая техника выведена из строя.

При этом оперативно-тактическое преимущество находится на стороне подразделений армии Азербайджана.

В Минобороны АР обратили внимание, что ответственность за эскалацию на границе несет военно-политическое руководство Армении.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный эксперт Узеир Джафаров, бегство армянских военных было ожидаемым. "Армянская сторона, которая находилась на позициях, оставляет их. Могу сказать, что в обращении Армении за помощью к России абсолютно нет никакой необходимости, так как Азербайджан не претендует на армянские земли. В то же время, армянские военнослужащие должны понять, что вооруженные силы Азербайджана не собираются ждать, когда они все-таки смирятся с реальностью. Реальность такова, что азербайджанская армия в прошлом году освободила свои территории, и оставшаяся живая сила и военная техника ВС РА должна убраться на территорию Армении", - сообщил он.

"Сейчас армянская сторона обстреливает наши позиции со стороны Армении. Они тем самым хотят привлечь к этим процессам ОДКБ, но в ОДКБ прекрасно знают, что армянская сторона неоднократно пыталась поставить эту организацию лицом к лицу с Азербайджаном. Между тем Азербайджан хочет только одного – чтобы армянские незаконные формирования покинули азербайджанскую землю. Почему армянские незаконные вооруженные формирования должны находиться на территории Азербайджана и обстреливать наших военнослужащих, как это было 13 января и до того? Бросивший гранату совершил преступление, военная и генпрокуратура возбудили уголовные дела против этого террориста, а его передали армянской стороне и отпустили. Это недопустимо", - подчеркнул Узеир Джафаров.

"Армянские военные не в состоянии воевать с азербайджанской армией сейчас, после того, как получили тяжелейший удар в прошлом году. Сейчас они предпринимают какие-то атаки, но не могут рассчитывать ни на какой военный успех. В результате на совести армянского военного командования погибшие и армянские, и азербайджанские военнослужащие. Прямо в эти минуты солдаты ВС РА оставляют свои позиции, они ударились в бегство. Я считаю, что в ближайшие часы этому бою будет положен конец, так как Азербайджан в состоянии защитить и свою территорию, и своих военнослужащих", - заявил военный эксперт.

Слабость армянской армии распространяется на все уровни. "В Армении не нашлось ни одного нормального военного на должность министра обороны – был назначен учитель истории Папикян. Конечно, это внутреннее дело Армении, но теперь, видимо, этот министр хочет показать, что он вояка, так что с момента его назначения на границе стали происходить провокации. Армянские военнослужащие не виноваты в том, что их командование такими безмозглыми приказами бросает их в котел смерти. Они даже не скрывают, что не хотят воевать – известны кадры, на которых они просят не стрелять, потому что им приказали стоять на этой позиции и они стоят", - обратил внимание Узеир Джафаров.

"Таких инцидентов не должно быть. Если мы говорим о мире, надо заниматься мирными делами, а не войной. Война не нужна ни Азербайджану, ни Армении. Но, к сожалению, сегодня мы видим такую плачевную картину. Ни для нас, ни для Армении в этих событиях нет ничего хорошего, пока военнослужащие страдают из-за прихоти командования в Ереване", - заключил он.