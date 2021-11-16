В Ташкенте рассказали, где появятся станции новой ветки метро от Куйлюка до Сергели

Обнародован проект строительства второго этапа кольцевого надземного метро в Ташкенте, пишет Podrobno.uz.

Надземная ветка от Дустлика до Куйлюка состоит из семи станций, она продолжится еще семью станциями от Куйлюка до Сергели. Новая ветка метро будет привязана к другим видам общественного транспорта в городе. Об этом рассказал министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов.

Второй этап строительства включает участок от рынка Куйлюк, через Ташкентскую кольцевую автомобильную дорогу до Янгихаётского района. Будут соединены Сергели и улица Ханабад в Зангиатинском районе Ташкентской области.