В Казахстане можно стать сельским акимом без высшего образования

Жители Казахстана, у которых есть только среднее специальное образование, смогут стать сельскими акимами, заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

Он отметил, что с данной инициативой выступили представители Национального совета общественного доверия.

"Считаю, что такое нововведение усилит конкурентность выбора на местном уровне, особенно учитывая, что в селах есть много компетентных, опытных, деятельных людей, пользующихся доверием народа, но при этом не проходящих через существующий образовательный ценз", - приводит слова главы государства Sputnik Казахстан.

По словам Токаева, опыт показывает, что для кандидатов актуальным является увеличение времения для предвыборной кампании. Он предложил рассмотреть возможность корректировки ее сроков.

"Если в малонаселенных селах северных регионов нынешнего объема средств вполне хватает для покрытия расходов на агитацию, то на юге, где высокая плотность населения, его явно недостаточно. Считаю, что указанные рекомендации направлены на улучшение механизмов выборности сельских акимов. Поэтому их нужно детально изучить", - добавил президент страны.