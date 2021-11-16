Краснодарский край на Новый год ждет вакцинированных туристов

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что курорты региона не планируется закрывать зимой из-за пандемии.

"Краснодарский край пока не планирует закрывать зимний курортный сезон. Но он, прежде всего, будет зависеть от эпидемической ситуации в регионе", - сообщил Кондратьев.

Он напомнил о действующих ограничительных мерах: туристы должны быть вакцинированы, либо сделать прививку на территории края в течение трех дней. "Мы, в первую очередь, заинтересованы, чтобы прививку сделали как можно больше людей. Рады каждому отдыхающему, но вакцинированному. Благодарен всем жителям и гостям, кто уже привился", – отметил губернатор.

По оценкам Кондратьева, в период новогодних праздников Кубань примет 385,6 тыс туристов. Основной поток туристов придется на Сочи.