СМИ: десять армянских военных были уничтожены в результате провокации ВС Армении на границе
В результате масштабных провокаций, осуществленных армянской стороной на государственной границе с Азербайджаном, были уничтожено 10 военнослужащих ВС Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.
По данным источников, ранены были 6 военных ВС РА. Минобороны Армении заявляет о четырех раненых.
Кроме того, азербайджанской стороной задержаны шесть армянских военных.
Армянская сторона также лишилась двух боевых позиций.