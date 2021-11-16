СМИ: десять армянских военных были уничтожены в результате провокации ВС Армении на границе

В результате масштабных провокаций, осуществленных армянской стороной на государственной границе с Азербайджаном, были уничтожено 10 военнослужащих ВС Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.

По данным источников, ранены были 6 военных ВС РА. Минобороны Армении заявляет о четырех раненых.

Кроме того, азербайджанской стороной задержаны шесть армянских военных.

Армянская сторона также лишилась двух боевых позиций.