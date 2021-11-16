Главная » Новости
Азербайджан Иран

СМИ: десять армянских военных были уничтожены в результате провокации ВС Армении на границе

СМИ: десять армянских военных были уничтожены в результате провокации ВС Армении на границе

В результате масштабных провокаций, осуществленных армянской стороной на государственной границе с Азербайджаном, были уничтожено 10 военнослужащих ВС Армении. Об этом сообщают армянские СМИ.

По данным источников, ранены были 6 военных ВС РА. Минобороны Армении заявляет о четырех раненых.

Кроме того, азербайджанской стороной задержаны шесть армянских военных.

Армянская сторона также лишилась двух боевых позиций.

1740 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!