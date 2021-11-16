Турция сближается с Ираном. Готов ли к этому Тегеран?

Между Турцией и Ираном, похоже, наметился новый этап отношений.

Еще год назад Тегеран выражал недовольство турецкой поддержкой Азербайджана в войне с Арменией. Через своего бывшего посла в Москве иранское руководство недавно заявило президенту России Владимиру Путину о наличии "явлений терроризма и на Южном Кавказе", поддержав таким образом фейк об отправке Турцией "сирийских наемников" в Карабах. Осенью этого года Турция и Иран поиграли мускулами в Закавказье: турки провели военные учения с Пакистаном и Азербайджаном на азербайджанской земле, а иранцы – на своей территории, но прямо на границе с Азербайджаном.

Однако сейчас ощущается спад градуса напряженности. Представители МИД Турции и Ирана уже встречались на полях Генассамблеи ООН. Накануне прошли переговоры в Тегеране. Туда впервые после смены президента в Исламской Республике прилетел турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу. На совместной конференции со своим иранским коллегой Хусейном Амиром Абдоллахияном они обратили внимание на множество общих интересов:

• Анкара поддерживает Тегеран в вопросе антииранских санкций, считая их несправедливыми,

• Турция и ИРИ нацелены на совместную борьбу против ИГИЛ* (запрещеннная в РФ террористическая организация),

• Турция готова действовать сообща с Ираном ради стабильности в Афганистане,

• Иран и Турция продолжают кооперацию по урегулированию конфликта в Сирии в рамках астанинского формата с участием России.

Отдельным пунктом надо выделить контекст отношений Турции и Ирана в Закавказье. Чавушоглу заявил о заинтересованности его страны в участии ИРИ в формате "3+3" (РФ, ИРИ, Турция, Азербайджан, Армения и Грузия), предложенном турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом для развития торговли в регионе. Так Анкара дает понять, что эти проекты направлены не против, а на благо Тегерана. Со своей стороны президент Ирана Эбрахим Раиси, принимая Чавушоглу, дал понять, что отношения ИРИ с Турцией и Азербайджаном не просто соседские.

"Связи Исламской Республики Иран с Азербайджаном и Турцией более чем соседские. Эти связи имеют глубокие узы, древние религиозные и культурные корни", - подчеркнул иранский президент, добавив, что двум странам нужно "развивать отношения во всех областях, дополняя дорожную карту".

Процесс нормализации и улучшения связей – не тактический ход, а стратегический. Инициатором здесь выступает Турция, но Иран только рад этому. Визит Чавушоглу был лишь подготовкой переговоров на более высоком уровне. Скоро в Исламскую Республику прибудет Реджеп Тайип Эрдоган, где подпишет со своими иранскими коллегами "дорожную карту" сотрудничества.

Научный сотрудник сектора Турции Института востоковедения РАН Амур Гаджиев отмечает, что у Анкары с Тегераном много общих интересов.

"С Ираном у Турции много точек соприкосновения. Есть большое количество вопросов, которые нужно решать совместными усилиями – Афганистан, Пакистан, Азербайджан и Армения, Сирия, ближневосточное урегулирование. Дорожная карта может содержать наращивание сотрудничества в энергосфере, совместные усилия по борьбе с курдским сепаратизмом, дальнейшим шагам по сирийскому урегулированию", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

При этом Гаджиев сомневается в полноценных партнерских отношениях ввиду геополитических противоречий.

"Готовы ли Турция и Иран к масштабному взаимодействию? Есть много противоречий, эти страны являются историческими соперниками в регионе. Но для передела сфер влияния усилий этих двух стран недостаточно – нужно привлекать третьи страны. Двумя странами будут предприняты попытки по тем вопросам, где есть общие взгляды и интересы, но не думаю, что эти шаги приведут к полноформатному взаимодействию по примеру Ирана и Китая, или Ирана и России", - подчеркнул эксперт.

Что касается проекта "3+3", то Ирану выгоднее принимать участие в новых экономических маршрутах, чем остаться за бортом общерегионального формата, добавил он.

Во что бы ни вылились ирано-турецкие переговоры, можно констатировать, что Анкара решила всерьез взяться за дипломатию и выстраивает заново отношения со своими соседями, с которыми в последние годы у нее весьма непростые отношения. Здесь стоит упомянуть не только Иран, но Египет, и ОАЭ. К слову, до конца месяца в Турцию ожидается визит наследного принца Эмиратов Мухаммеда бен Зайед аль-Нахайяна.