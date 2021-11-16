Сербия хочет нарастить закупки российского газа

В будущем Сербия увеличит закупки газа в России до 3 млрд кубометров в год, сообщил президент страны Александр Вучич.

Вучич планирует 25 ноября встретиться в Москве с президентом России Владимиром Путиным и главное темой встречи станет снабжение Сербии природным газом. На встрече лидеры обсудят цену газа, объемы поставок, срок действия договора.

В сербском хранилище газа остался 161 млн кубометров, было израсходовано 102 млн куб м. "Со страшной скоростью тратим то, что мы собирали", - констатировал Вучич.

"Мы должны получить объемы газа свыше 3 миллиардов кубических метров, но должны иметь и гибкую цену. Мы должны строить хранилища, чтобы можно было купить 3 миллиарда кубометров, а потратить 3,5 миллиарда", - пояснил сербский лидер.

В последние годы Сербия получала около 2 млрд кубометров газа из России, которая, фактически, является единственный поставщик природного газа в страну.