Главная » Новости
Азербайджан Иран

Меликов вошел в состав Госсовета РФ

Меликов вошел в состав Госсовета РФ

Глава Дагестана Сергей Меликов включен в состав Государственного совета РФ. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Помимо Меликова, в обновленный состав вошли 12 политических деятелей страны. В их числе также руководитель фракции "Единая Россия" в Госдуме Владимир Васильев, а также действующий глава Мордовии Артем Здунов, ранее занимавший пост премьер-министра республики.

Отмечается, что указ главы государства вступил в силу со дня подписания — 15 ноября.

1285 просмотров







Видео

Новости

Отечественная
война Азербайджана
день за днем



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!