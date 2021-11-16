Армения попросила Россию вмешаться в бои с Азербайджаном

Власти Армении обращаются к российскому руководству с призывом защищать суверенную территорию РА. Об этом секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил в эфире Общественного телевидения.

По его словам, это пока устное обращение, за ним последует письменная процедура, и Ереван хочет предупредить об этом общество и партнеров.

"Так как нападение было на суверенную территорию Армении, то мы обращаемся к России в рамках Договора между двумя странами от 1997 года с призывом защитить территориальную целостность Армении, в логике реализации взаимных обязательств", - цитирует секретаря Совбеза РА Sputnik Армения.

По словам Григоряна, Ереван надеется, что Россия окажет достаточную военную помощь Армении, если переговоры с Баку не дадут результатов.

Кроме того, он уточнил, что идет подготовительная работа для обращения Еревана за помощью к ОДКБ.

Григорян добавил, что Армения сначала обратится за помощью к РФ и ОДКБ, а затем - в случае неудачи - и к другим международным партнерам.

Напомним, накануне днем армянские ВС начали интенсивный обстрел из разнокалиберного стрелкового оружия позиций азербайджанской армии в ряде населенных пунктов в направлении Кельбаджарского, Товузского, Гедабекского и Агстафинского районов Азербайджана, он продолжался 12 часов.

Затем сегодня в 11.00 (10.00 мск) армянские военные подразделения начали внезапную военную операцию на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы, совершили нападение на азербайджанские боевые посты, были ранены двое азербайджанских военных. Эта провокация была пресечена азербайджанскими подразделениями, были задержаны армянские военнослужащие, захвачено оружие и боеприпасы.

По последним данным (на 14.00 мск) ситуация на границе остается напряженной, армянские военные продолжают провокации, идут боевые действия.

Как отметил военный эксперт Павел Фельгенгауэр, требуя от России вступить в боевые действия против Азербайджана на стороне Армении, Ереван стремится компенсировать разгром своей армии. "Ереван хочет изменить соотношение сил. Потому что Армения проиграла войну, и проиграла ее вдребезги. У самой Армении нет военных возможностей изменить ситуацию в свою пользу, ее единственная надежда – изменить соотношение сил через вовлечение России", - указал он.

При этом эксперт выразил уверенность в том, что Россия воевать с Азербайджаном не станет, поскольку стремится к стабилизации мира на Южном Кавказе, а не к возобновлению боевых действий. "Я думаю, на поле боя Россия вмешиваться не будет. При этом Москва постарается сделать все, чтобы бои прекратились, дипломатическим путем", - сообщил Павел Фельгенгауэр.