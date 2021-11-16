Раиси приветствовал действия России по обеспечению мира на Южном Кавказе

В пресс-службе президента Ирана Эбрахима Раиси рассказали о подробностях его телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным.

В сообщении говорится, что иранский президент приветствовал инициативу Москвы по обеспечению стабильности и мира на Южном Кавказе.

"Стороны в телефонном разговоре стороны также указали на недопустимость любого изменения геополитической ситуации и границ стран региона", - цитирует его "Интерфакс-Азербайджан".

Кроме того, в пресс-службе Раиси уточнили, что российский лидер напомнил: для повышения доверия и развития сотрудничества в регионе Россия стремится запустить формат "3 + 3", и Москва надеется, что Тегеран присоединится к нему.