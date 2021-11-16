Токаев: родители-одиночки получат право официально работать на "удаленке"

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сообщил, что в республике планируют разрешить работать удаленно всем одиноким родителям.

"Следует на законодательном уровне предусмотреть право одиноких родителей на удаленный формат работы и сокращенный режим занятости", - заявил президент, выступая на заседании Национального совета общественного доверия (НСОД).

Также необходимо перенимать опыт западных стран, отметил он. "В развитых странах все чаще крупные компании открывают в своих офисах детские комнаты. Подобная практика должна стать нормой и у нас. Для этого нужно внедрять эффективные механизмы регулирования режима труда, учитывающие интересы данной категории работника. При этом, важно обеспечить бесперебойность трудовых процессов и соответствующую производительность",- указал Токаев.

Удаленная работа в Казахстане пока не закреплена на законодательном уровне.