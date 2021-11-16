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Пресная вода для Крыма нашлась под Азовским морем

Пресная вода для Крыма нашлась под Азовским морем

Под Азовским морем нашли пресную воду, она будет направлена на водоснабжение Крыма.

"Под Азовским морем найдены пласты с пресной водой. Окончательные результаты проб из них будут готовы в следующем году, но, по предварительным оценкам, ее можно будет использовать для водоснабжения Крыма", - рассказал во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Специалисты оценят объемы запаса воды, решение о ее поставках на полуостров будет принято в 2022 году.

Вода из-под Азовского моря могла бы также использоваться для мелиорации.

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