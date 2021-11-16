Пресная вода для Крыма нашлась под Азовским морем

Под Азовским морем нашли пресную воду, она будет направлена на водоснабжение Крыма.

"Под Азовским морем найдены пласты с пресной водой. Окончательные результаты проб из них будут готовы в следующем году, но, по предварительным оценкам, ее можно будет использовать для водоснабжения Крыма", - рассказал во вторник вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Специалисты оценят объемы запаса воды, решение о ее поставках на полуостров будет принято в 2022 году.

Вода из-под Азовского моря могла бы также использоваться для мелиорации.