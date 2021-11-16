Россияне не готовы вакцинироваться ради перелетов и железнодорожных путешествий

Опрос АТОР показал, что только 4% россиян готовы сделать прививку от коронавируса, чтобы получить QR-код для путешествий.

Подавляющее большинство россиян откажутся от покупки авиа- и железнодорожных билетов, если для этого будет необходим именно QR-код, а не отрицательный ПЦР-тест. Опрошенные сообщили что будут искать альтернативу (дача, походы, автотур) или отложат поездку до второй половины 2022 года или "до отмены QR-кодов".

В АТОР полагают, что внутренний турпоток с введением QR-кодов на транспорте сократится на 35-50%, поток туристов на массовых зарубежных направлениях в первой половине 2022 года будет ниже примерно на 30%.