Путин рассказал Раиси о действиях России по послевоенному урегулированию на Южном Кавказе

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Эбрахимом Раиси. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Участники беседы обсудили в том числе послевоенное урегулирование между Азербайджаном и Арменией.

"Владимир Путин проинформировал о принимаемых российской стороной мерах по обеспечению режима прекращения огня, разблокированию хозяйственных и транспортных связей, налаживанию мирной жизни в регионе", - сказано в сообщении на сайте Кремля.

Президенты обсудили ключевые вопросы российско-иранского сотрудничества, в том числе реализацию крупных совместных инвестпроектов и взаимодействие в борьбе с Covid-19.

Путин и Раиси "обстоятельно" рассмотрели и актуальные темы международной повестки, включая ситуацию в Сирии и Афганистане, положение дел вокруг СВПД по иранской ядерной программе.

Стороны также условились о продолжении контактов на различных уровнях.