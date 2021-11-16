Устроивший стрельбу в казанской школе признан вменяемым

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в гимназии №175 в Казани, признали вменяемым, сообщил адвокат Владимир Богдан.

"Следователь сказал мне, что экспертиза признала его вменяемым. Самого заключения я не видел", - сказал Богдан, отметив, что Галявиев отказался от нанятых его родителями адвокатов, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что "стрелка" будет защищать адвокат, которого назначат следователи. По его словам, это является "нарушением права на защиту". "По желанию родителей я продолжу защищать его", - добавил Богдан.

Защитник также уточнил, что дело по Галявиеву будет передано в суд в декабре.

Напомним, 11 мая 19-летний Галявиев устроил в школе №175 взрыв и стрельбу, в результате чего погибли семь детей, учительница и сотрудница школы. Еще 24 человека пострадали.