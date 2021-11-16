Белоусов анонсировал эксперимент с QR-кодами для авиаперевозок

Российское правительство намерено максимально тщательно отработать введение QR-кодов для воздушных перевозок, сообщил первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов в кулуарах форума "Транспорт России" в рамках "Транспортной недели".

Он признал существование рисков при реализации такой меры, как QR-коды, в области авиаперевозок. Белоусов подчеркнул, что и премьер-министр Михаил Мишустин обратил особое внимание на этот вопрос на соответствующем заседании координационного штаба.

"Все технологии должны быть тщательно отработаны. Сначала должен быть проведен эксперимент", - приводит слова первого вице-премьера ТАСС.