В Москве вскоре образуются сугробы высотой до 10 см

В конце этой недели в столице образуется снежный покров, высота сугробов может достигнуть 10 см, сообщает центр погоды "Фобос".

В субботу ожидается резкое падение атмосферного давления, в воскресенье придет холодный атмосферный фронтом, давление начнет расти, температура понижаться. "Осадки перейдут в снег, и сформируется снежный покров. В конце недели его высота может достичь 5-10 см, что соответствует первой декаде декабря", - предупредили синоптики.