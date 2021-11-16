Неадекватный кондуктор автобуса напугал жителей Караганды

ЧП произошло в автобусе №146 накануне в Караганде, об этом пишут казахстанские СМИ.

Как рассказал один из очевидцев, примерно в полдень, когда автобус ехал из Караганды в сторону Абая, кондуктор внезапно "начал буянить", потом у него произошел приступ эпилепсии.

"Он вышел на улицу с веревкой и пошел в степь, затем вернулся, взял с бардачка нож и начал размахивать им, идя по салону автобуса. Он никого не ранил, все пассажиры пересели на другой автобус и уехали", - цитирует его ekaraganda.kz.

В Карагандинском автопарке №3 прокомментировали ЧП, заверив, кондуктора уже сняли с маршрута, ему грозит увольнение. Как мужчина с эпилепсией попал на ответственную должность, установит руководство автопарка.