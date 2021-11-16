Сомнолог назвал пять способов побороть дневную сонливость

Справиться с дневной сонливостью можно, о способах рассказал старший научный сотрудник группы по сомнологии НИО артериальной гипертензии НМИЦ им. Алмазова, Михаил Бочкарев, младший научный сотрудник НИГ гиперсомний и дыхательных расстройств "Центр персонализированной медицины" Михаил Бочкарев.

Регулярная дневная сонливость, особенно если она не связана с недосыпом, может быть симптомом какого-либо заболевания, прежде всего отметил специалист. Если сонливость возникает время от времени, можно избавиться от нее, последовав следующим советам.

Короткий дневной сон (10-15 минут) - самый эффективный способ вернуть активность на несколько часов. Сон длительностью 15 минут позволяет не переходить в глубокие стадии сна, сообщил Бочкарев.

От сонливости помогут избавиться специальные лампы (яркость 10 тыс люкс) или очки для светотерапии (яркость 500-1500 люкс). Яркий свет устраняет сонливость, связанную с недостатком солнца зимой, также он помогает быстрее проснуться по утрам.

Напитки также помогают взбодриться, продолжил сомнолог. Обычно при сонливости хочется есть, так организм компенсирует недосып. Однако еда часто "усыпляет" еще сильнее. Лучше выпить стакан воды, она приглушит аппетит. Кофе, чай и другие кофеинсодержащие напитки хорошо помогают от сонливости тем, кто обычно не злоупотребляет ими. Кофеманам лучше выбирать травяные чаи саган-дайля или матча.

Стряхнуть сонливость поможет движение, напомнил врач. Лучше всего выйти на улице и пройтись несколько минут, сделать разминку, просто пройтись по офису и пообщаться с коллегами, чтобы отвлечься от работы.

"По данным исследований, наиболее высокая сонливость бывает у людей, страдающих частыми пробуждениями ночью или трудностями с засыпанием. Условной нормой для взрослого человека считается 7-9-часовой ночной сон, но в целом приемлемой может быть 6-10 часов", - добавил сомнолог, пишет "Доктор Питер".