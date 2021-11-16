Польские силовики используют против мигрантов слезоточивый газ и водометы

В ответ на попытку нелегальных мигрантов пересечь границу Беларуси и Польши в районе пункта пропуска "Брузги" в Гродненской области польские силовики применили на границе водометы и слезоточивый газ.

Мигранты на границе начали ломать заграждение на границе с Польшей и бросать в поляков камни, после чего польские силовики, вооружившись баллонами со слезоточивым газом, водометами и светошумовыми гранатами, пошли в контратаку, - передает Sputnik Беларусь.

Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач уже заявил, что агрессию мигрантов на границе якобы провоцируют Комитет государственной безопасности (КГБ) Беларуси и погранслужба страны.

"Офицеры КГБ и пограничники Беларуси безусловно стимулируют мигрантов агрессивно пересекать польско-белорусскую границу", - сказал он сегодня в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си, добавив, что белорусские силовики предоставляют мигрантам для этих целей некое оборудование, но не уточнил, какое, передает РИА Новости.

Также замглавы польского МИД отметил, что риск эскалации кризиса на границе "достаточно высок, к сожалению", но Варшава "достаточно хорошо подготовлена, чтобы защитить границу Евросоюза".

Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь на этой неделе, заявил, что ситуация с беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.

Напомним, как ранее сообщал "Вестник Кавказа", 8 ноября несколько тысяч находящихся в Беларуси нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, в том числе женщины и дети, выдвинулись в сторону границы с Польшей. Они пытались сломать забор и перерезать колючую проволоку. В ответ польские силовики распылили слезоточивый газ. Власти Польши подчеркнули, что это "крупнейшая до сих пор попытка массового силового проникновения" на территорию страны.