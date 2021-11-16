Поезда между Россией и Финляндией снова начнут ходить с 12 декабря

В декабре Россия возобновляет железнодорожное сообщение с Финляндией.

В оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что "с 12 декабря решено возобновить на взаимной основе пассажирское железнодорожное сообщение с Финляндией". В сутки по маршруту Санкт-Петербург - Хельсинки будут ходить две пары поездов. Перевозки будут исполняться при неукоснительном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований.

В Финляндию в настоящее время нельзя попасть туристам. Страна открыта для россиян, имеющих в Суоми недвижимость, близких родственников, тех, кто едет в бизнес-командировку. В настоящее время подать документы на финский шенген могут обладатели многократной шенгенской визы с истекшим сроком годности, выданной Суоми на срок не менее 2 лет. При этом наличие визы не гарантирует попадания в страны.