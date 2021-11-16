Cертификация "Северного потока-2" приостановлена

Федеральное сетевое агентство Германии сообщило о приостановке сертификации Nord Stream 2 AG как независимого оператора газопровода "Северный поток — 2".

Как заявили в ведомстве, "сертифицировать оператора газопровода Nord Stream 2 можно только в том случае, если этот оператор был организован в юридической форме в соответствии с законодательством Германии".

Также в пресс-службе агентства отметили, что штаб-квартира Nord Stream 2 AG расположена в швейцарском Цуге, а для управления частью трубопровода, расположенной на немецкой территории, решено основать дочернюю компанию в Германии.

"Это дочернее предприятие должно стать владельцем и оператором немецкой части газопровода. Затем дочерняя компания должна выполнить требования независимого оператора передачи, изложенные в Законе об энергетической промышленности Германии", - говорится в сообщении.

В агентстве подчеркнули, что только при передаче основных активов и человеческих ресурсов дочерней компании сертификация газопровода "Северный поток-2" будет возобновлена.