Армения попыталась оккупировать земли Азербайджана

Подразделения ВС Армении совершили широкомасштабную провокацию против Азербайджана на Кельбаджарском и Лачинском участках госграницы. Об этом сообщает Минобороны АР.

Сегодня примерно в 11.00 (10.00 мск) армянские военные подразделения начали внезапную военную операцию, целью которой был захват высот на этом направлении госграницы и занятие более выгодных позиций для достижения военного превосходства.

В частности, воинские части ВС Армении, сосредоточив дополнительную живую силу, военную и спецтехнику на приграничных боевых позициях в Басаркечарском районе и Гаракильсе, совершили нападение на боевые посты армии Азербайджана в Кельбаджарском и Лачинском районах.

Армянская сторона вела интенсивный обстрел позиций азербайджанской армии из стрелкового оружия различного калибра и гранатометов, нанося урон азербайджанским боевым постам. В результате атаки, по предварительным сведениям, получили ранения двое военнослужащих ВС АР, им была оказана немедленная первичная медпомощь, в настоящее время угрозы их жизням нет.

"В целях подавления боевой активности вооруженных сил Армении объединениями и силами, дислоцированными на Кяльбаджарском и Лачинском направлениях, была проведена незамедлительная военная операция. Сначала было ограничено движение противника, нанесен ущерб его силам и средствам. В результате принятых решительных мер армянские военнослужащие были обезоружены и задержаны, большое количество разнокалиберного оружия и боеприпасов захвачено в качестве трофеев", - пояснили в Минобороны Азербайджана.

В ведомстве констатировали, что атака армянских подразделений, ставивших цель добиться краткосрочного преимущества посредством широкомасштабной провокации, полностью провалилась с оперативно-тактической точки зрения, так что очередная попытка официального Еревана устроить провокацию окончилась неудачей.

В 13.10 мск Минобороны АР сообщило, что армянские вооруженные силы продолжают широкомасштабные провокации против Азербайджана на государственной границе. Преследуя цель дальнейшего обострения обстановки на госгранице, армянские воинские части ведут огонь из разнокалиберных минометов и артиллерийских установок в направлении азербайджанских частей, находящихся в Лачинском районе. ВС АР предпринимают адекватные ответные меры для пресечения провокаций армянской стороны.

В 14.00 мск Минобороны Азербайджана заявило, что в ответ на провокацию армянской стороны ВС АР уничтожили противотанковые средства и минометы противоположной стороны; обстановка на государственной границе по-прежнему напряженная, идут боевые действия. Ведомство также пообещало регулярно информировать общественность о происходящем на границе.

Как отметил военный обозреватель медиахолдинга "Правда.ру", ведущий программы "Контрольный выстрел" Александр Артамонов, Армения целенаправленно занимается эскалацией ситуации на границе. "Назначение нового министра обороны Сурена Папикяна соответствует этой логике еще большей эскалации, которую устраивает Армения. Никакому разумному объяснению здравомыслящих людей, тем более политиков, это не поддается. Никакой долгоиграющей цели здесь нет – по той простой причине, что даже союзники Армении, в частности Франция, отказались на сегодня от активной поддержки республики в силу агрессивной линии поведения ее политиков", - прежде всего сказал он.

"Нынешний министр обороны в свое время был осужден за уголовное преступление – и за попытку убийства ножом – и отсидел срок. Если такие люди стоят у власти, можно ли ожидать от них разумных шагов и поступков? Наверное, нет. Заметьте, что два дня назад Министерство обороны Армении дезавуировало первоначальное коммюнике о том, что якобы Азербайджан продвигается любыми путями по армянской территории, заявив, что все-таки нет никаких бронетанковых частей со стороны азербайджанской армии, которые куда-то продвигаются, ошибочка вышла. Фактически Ереван кричит громче всех "держи вора!", чтобы спровоцировать мировую реакцию, и сам идет на бесконечные провокации и диверсии", - сообщил Александр Артамонов.

"Но мировая общественность на такие вещи давно уже не провоцируется. Никакой справедливости со стороны Армении, никаких обоснованных заявлений и поступков не наблюдается. Поэтому мировая общественность уже на сегодня от нее отвернулась. Я могу призвать только Азербайджан к еще большей бдительности, к сожалению, к тому, чтобы создать долгосрочную эшелонированную оборону на собственных границах с учетом той специфики, которую мы наблюдаем", - подчеркнул военный эксперт.