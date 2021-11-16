ВОЗ одобрит "Спутник V" до конца года - РФПИ

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) одобрит российскую антикоронавирусную вакцину "Спутник V" до конца 2021 года – таковы ожидания Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), заявил сегодня глава фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы поддерживаем диалог с ВОЗ. За этот процесс отвечает министерство здравоохранения. Мы ожидаем одобрения вакцины к концу года", - сказал он, передает ТАСС.

Россия успешно использует вакцину "Спутник V", и никто не жалуется на ее безопасность и эффективность, - добавил Дмитриев.

Напомним, "Спутник V", зарегистрированный в России 11 августа 2020 года, стат первой в мире официально зарегистрированной вакциной от коронавируса, сейчас вакцина зарегистрирована в 71 стране с общим населением 4 млрд человек.