Стихия лишила электричества более 150 тысяч человек в Дагестане

Непогода оставила без света уже более 150 тыс жителей Дагестана, такое сообщение распространила пресс-служба Минэнерго РФ.

"Около 153 тыс жителей Дагестана остались без электроснабжения из-за непогоды (мокрый снег, дожди и сильный ветер)", - цитирует его "Интерфакс-Юг".

В ведомстве уточнили, что в данный момент проводятся аварийно-восстановительные работы.

В пресс-службе ПАО "Россети Северный Кавказ" уточнили, что в зоне риска по локальным нарушениям энергоснабжения частично находятся потребители Буйнакского, Сергокалинского, Левашинского, Унцукульского, Сулейман-Стальского, Магарамкентского, Хасавюртовского, Дербентского, Бабаюртовского, Каякентского, Хунзахского, Шамильского, Акушинского, Лакского, Гумбетовского районов.

Восстановительные работы ведут 77 бригад электриков, в случае необходимости к ним присоединятся еще 173 бригады (678 человек, 294 единицы спецтехники).