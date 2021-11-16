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В Грозном заработал первый в России педагогический технопарк

Фото: instagram.com
Фото: instagram.com

Сегодня на базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) в Грозном заработал технопарк универсальных педагогических компетенций - первый в России педагогический технопарк.

"Новое структурное подразделение вуза было создано на базе факультета технологии и менеджмента в образовании. Его работа будет направлена на формирование условий для повышения качества высшего образования и расширения содержания реализуемых образовательных программ", - сообщается на сайте ЧПГУ, передает "Это Кавказ".

В новом "Кванториуме" будут проводиться записи вебинаров презентационного контента, занятия естественно-научной  и технологической направленности, также здесь находятся "кухня Сократа" и Hackspace-зона.

"Кванториум" в Грозном стал первым из 10 таких технопарков, которые откроются еще в нынешнем 2021 году. Технопарк получил имя бывшего проректора ЧГПУ, доктора педагогических наук, профессора Шавади Арсалиева, - добавили в вузе.

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