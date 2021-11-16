Заболеваемость в России опустилась до 36,8 тыс случаев за сутки

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили 36,8 тыс новых случаев заболевания - минимум с 27 октября.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 36 818 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 438 (6,6%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Санкт-Петербурге - 3 131, в Москве - 2 606, в Московской области - 2 043. В Крыму новых случаев 859, в Краснодарском крае - 636, в Ставропольском крае - 511, в Дагестане - 175, в Кабардино-Балкарии - 133, в Чечне - 114, в Северной Осетии - 101, в Адыгее - 90, в Карачаево-Черкесии - 89, в Ингушетии - 85.

Суточный прирост составил 0,4%, общее число инфицированных в России достигло 9 145 912 человек.

За сутки по выздоровлении выписан 34 161 человек, за весь период - 7 846 448 человек.

Умерли за сутки 1 240 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 257 837 человек.