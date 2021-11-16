Россия увеличит число рейсов с Азербайджаном и Казахстаном

С 1 декабря Россия увеличит количество авиарейсов с Азербайджаном и Казахстаном. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с коронавирусом.

"Также принято решение увеличить с 1 декабря количество регулярных рейсов на взаимной основе в Азербайджан по маршруту Москва - Баку до 14 рейсов в неделю, из аэропортов Российской Федерации, из которых возобновлены международные полеты, в Баку до двух рейсов в неделю на каждом маршруте", - сказано в документе.

Отмечается, в Нур-Султан будут вылетать самолеты из Жуковоского, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Красноярска, Минеральных Вод, в Алматы будут выполняться полеты из Санкт-Петербурга, Жуковского, Екатеринбурга, Краснодара, Оренбурга, Сочи, Минеральных Вод, Ростова-на-Дону, Омска и Уфы.

Также будут выполняться рейсы из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани в Актобе, в Атырау из Санкт-Петербурга, Краснодара, Сочи, Ростова-на-Дону, в Актау из Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, в Усть-Каменогорск из Москвы, в Караганду из Ростова-на-Дону, в Петропавловск из Санкт-Петербурга.

Помимо этого, с 1 декабря будет увеличено число полетов в Италию, Киргизию и Вьетнам.