Касым-Жомарт Токаев принял Вагита Алекперова

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента российской компании "Лукойл" Вагита Алекперова. Об этом сообщает пресс-служба Акорды.

На встрече Токаева проинформировали об осуществлении ряда совместных проектов в углеводородном секторе.

В частности, главе государства рассказали о подписании компаниями "КазМунайГаз" и "Лукойл" соглашения о ключевых принципах по крупному проекту "Каламкас-море", расположенному в казахстанском секторе Каспия, а также об освоении месторождения "Хвалынское".

Касым-Жомарт Токаев выразил удовлетворение в связи с ходом развития партнерства Казахстана с "Лукойлом".