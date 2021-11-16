В Узбекистане алкоголь и табак смогут приобретать только лица старше 21 года

Алкоголь и табак в Узбекистане хотят продавать только лицам, достигшим 21-летнего возраста, пишет Podrobno.uz.

В правительстве республики изучают законопроект "Об ограничении распространения и употребления алкогольной и табачной продукции", вскоре документ будет рассматриваться на пленарном заседании. Согласно проекту, алкогольную и табачную продукцию могут запретить продавать лицам, не достигшим 21–летнего возраста. В настоящее время в Узбекистане эту продукцию могут покупать граждане, достигшие 20 лет. Продавцы обязаны требовать документ у молодых покупателей, а в случае отсутствия документа – отказать в продаже.

Кроме того, в законопроекте предлагается ввести запрет на выставление и демонстрацию на прилавках табачных изделий. Никотиновые снюсы в Узбекистане причислят к категории табачной продукции.