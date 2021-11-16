За доллар в Турции дают уже больше 10 лир

Турецкая лира снова обновила рекордный минимум по отношению к доллару – сегодня за $1 в стране дают 10,16 турецкой лиры, это крупнейшее падение национальной валюты за последние пять лет, - свидетельствуют данные валютных торгов, которые транслирует турецкий телеканал NTV.

Уровень 10,16 лиры за $1 был достигнут в ходе утренних торгов, и хотя сейчас он опустился до 10,01 турецкой лиры за $1, в течение дня курс еще изменится, - передает ТАСС.

Обесценивание лиры идет параллельно с ростом показателей инфляции, а рубеж в 10 лир за единицу американской валюты очень важен для жителей страны чисто психологически. Власти страны пытаются сдержать обвал национальной валюты и рост инфляции, снижая процентные ставки и поддерживая бизнес, но остановить рост цен для потребителей такая политика не в состоянии.