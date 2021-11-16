Минздрав: сертификат о вакцинации аннулируется в случае заболевания

Согласно новому приказу министерства здравоохранения России, сертификат о вакцинации от коронавируса станет недействительным в случае заражения.

В документе уточняется, что в случае болезни начнет действовать код о перенесенном заболевании. QR-код после вакцинации действителен год, после перенесенного COVID-19 - полгода. Если человек заболел после прививки, то весь оставшийся срок действия сертификата о вакцинации аннулируется. Если гражданин и привился, и переболел коронавирусом, то будет актуальна "наиболее поздняя дата наступления события".

Кроме того, в приказе минздрава говорится, что получить справку о прохождении вакцинации, противопоказаниях или перенесенной болезни можно в медицинском учреждении или МФЦ по устному запросу. Также можно распечатать сформированный на Госуслугах сертификат.