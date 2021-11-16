Грузинский министр назвал причины запрета на посещение Саакашвили украинским омбудсменом

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе рассказал, почему украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой пока не разрешают посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в это медучреждение - ред.) народного защитника Украины, и такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства", - цитирует его Sputnik Грузия.

Министр добавил, что, когда заключенный переводится в медицинское учреждение, власти обязаны сделать все возможное для защиты его здоровья.