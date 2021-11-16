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Грузинский министр назвал причины запрета на посещение Саакашвили украинским омбудсменом

скриншот видео МВД Грузии
скриншот видео МВД Грузии

Глава Минюста Грузии Рати Брегадзе рассказал, почему украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой пока не разрешают посетить экс-президента Грузии Михаила Саакашвили в тюремной больнице.

"Грузинское законодательство не предусматривает вход (в это медучреждение - ред.) народного защитника Украины, и такой необходимости нет, у нас нет такого обязательства", - цитирует его Sputnik Грузия.

Министр добавил, что, когда заключенный переводится в медицинское учреждение, власти обязаны сделать все возможное для защиты его здоровья.

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