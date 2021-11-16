Порье назвал бойца из России лучшим боксером в UFC

Экс-временный чемпион UFC Дастин Порье считает россиянина Петра Яна лучшим боксером в промоушене.

"Я считаю, что Петр Ян. То, как он двигается, он не делает лишних движений. Он всегда там, где нужно быть, его футворк помогает ему всегда быть в нужной позиции, он не вкладывается, когда выбрасывает тяжелый точные удары, отличная точность. Еще он отлично работает по корпусу, меняет этажи. Есть очень много вещей, которые он выполняет отлично", – цитирует Порье Sports.ru.

Напомним, что в конце октября Петр Ян победил американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.