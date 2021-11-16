Абхазские милиционеры пресекли попытку нападения на сотрудников УВД

Сегодня в абхазском городе Гагра гремели выстрелы – в городе произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными жителями Гагрского района, - сообщили в МВД Абхазии.

"В городе Гагра при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями п. Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Амир Кетия, также в медучреждение был доставлен и взят под охрану гражданин 1998 года рождения Омар Хагуш, получивший ранение в область плеча", - говорится в сообщении ведомства, передает ТАСС.

Инцидент произошел в ходе отработки оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району: к счастью, пострадавших среди сотрудников и мирного населения нет, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия, - добавили в МВД Абхазии.